В соседнем с Карелией регионе четыре человека погибли в страшном ДТП

Погибли водитель и пассажиры отечественного автомобиля.

28 июля на 730-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в соседней с Карелией Архангельской области произошло смертельное ДТП.

Столкнулись легковая «Лада» и грузовой фургон «Ситроен Джампер». Оба автомобиля после удара загорелись.

Как сообщили в региональном агентстве ГПС и гражданской защиты, все четыре человека в «Ладе» погибли. Из-за сильных ожогов опознание затруднено. Водитель грузовика с травмами госпитализирован.

— На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПЧ-26 агентства ГПС и ГЗ, которые ликвидировали возгорание и провели деблокирование тел погибших, — указано в сообщении в Telegram-канале агентства.

Напомним, что это уже второе серьезное ДТП за последние дни — 27 июля в Башкирии в аварии с автобусом пострадали более 20 туристов.