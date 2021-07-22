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В соседнем с Карелией регионе ищут виновных в потере олимпийского чемпиона Владислава Ларина

Новости. Спорт
18:06, 28 Июля 2021
фото: © Insagram vladislavlarin87

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Спортивные функционеры Ленобласти просчитались, отказав в помощи карельскому тхэквондисту Владиславу Ларину.

Издание 47news опубликовало материал «Кто виноват, что Ленобласть потеряла олимпийского чемпиона». По мнению автора статьи, если бы спортивные функционеры Ленобласти были чуть дальновиднее пару лет назад, то олимпионик Ларин был бы областным, ленинградским.

Как пишет издание, два года назад тхэквондист из Петрозаводска Владислав Ларин был в целом не против сделать своей спортивной ставкой Всеволожский район Ленобласти, а глава администрации района Андрей Низовский был двумя руками «за», но в итоге регионом двойного зачёта для спортсмена стал Хабаровский край.

— Вы же сами всё видите. Сегодня Владислав в каждом выпуске новостей, на всех экранах с тренером обнимается. А он был готов к нам перебраться. Но Геннадий Геннадьевич (Колготин — ред.), на тот момент председатель комитета по физкультуре и спорту, так скажем, с сомнением отнёсся к инициативе, не поверил в неё, проще говоря, назвал профанацией, — рассказал 47news один из участников того переговорного процесса.

Двойной зачёт, когда спортсмен представляет не только свой «родной» регион, но и «регион-донор», обычная практика в спорте высоких достижений и бытовала ещё в Советском Союзе. Подготовка любого профессионального спортсмена финансово затратно, поэтому два региона лучше, чем один, и в плане финансовых выплат, и в части спортивной базы.

47news связался с Андреем Низовским. На взгляд автора, он уклонился, мол уже и не помнит, почему именно Ларин так и не перебрался в Ленинградскую область.

— От себя мы были готовы предоставить ему однокомнатную квартиру во Всеволожске и место тренера в нашей спортшколе (корейскому боевому искусству тренируют в посёлке имени Морозова — ред.). Плюс есть выплаты членам сборных команд от района, там хитрая система, но выходит около 15 тысяч. Что до размера зарплаты тренера — то это уже ответственность комитета по физкультуре и спорту, —  рассказал 47news Низовский.

Напомним, в минувший вторник, 27 июля, карельский спортсмен Владислав Ларин в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль.  Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил по телефону олимпийского чемпиона, заявив, что эта медаль – и наше достояние.

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Комментарии

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наташка
2021-07-28 18:36:48
У спортсменишек где больше платят, там и родина. Вовка драчев тоже типа карельским был, потом за белорусов выступал, а теперь в госдуме сидит и свои трусы в музей на кургане презентовал. Типа экспонат, любуйтесь и гордитесь моим бывшим мастерством.
Сергей
2021-07-28 18:27:40
Такие эе бездари , не думающие о России , только о своей жопе .
театральный критик
2021-07-28 18:11:57
Да пусть обратно забирают и евонные развлекушки из своего бюджета оплачивают. Делов то.
Гость
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