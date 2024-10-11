В соседнем с Карелией регионе мужчина умер по дороге за границу

В пункте пропуска на российско-эстонской границе в Ленобласти произошла трагедия.

По данным 47news, примерно в 10 часов утра 11 октября в зоне таможенного зала с российской стороны, не доходя до погранконтроля, скончался 74-летний мужчина. В соцсетях публикуют кадры с места.

По предварительным данным, ныне усопший страдал заболеванием сердца. Как уточняют в экстренных службах, очереди в этот момент практически не было.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.