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В соседнем с Карелией регионе очевидцы запечатлели бушующий над морем смерч (ВИДЕО)

Новости. Погода
13:49, 09 Августа 2022
фото: кадры из видео

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В Ленинградской области местные жители запечатлели на видео смерч над Финским заливом.

В Ленинградской области очевидцам удалось снять на видео бушующий над Финским заливом смерч. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал gogland_govorit, на который ссылается Лента.ру.

Необычное для региона природное явление местные жители запечатлели еще 8 августа. На кадрах видно тонкую и высокую воронку, поднимающуюся от поверхности воды до слоя облаков.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил, что данный вихрь является смерчом. Однако ураганы подобного типа, отметил он, образуются над водой и редко выходят на берег.

«Он, как видно, необширный и очень локальный. Ветер только в районе воронки. Говорят, что он почти не двигался и быстро разрушился. Такие смерчи часто образуются над заливом и вреда не приносят, опасаться нужно тех, что зарождаются над сушей», — приводит «Фонтанка.ру» слова специалиста.

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