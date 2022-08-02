В соседнем с Карелией регионе очевидцы запечатлели бушующий над морем смерч (ВИДЕО)

В Ленинградской области местные жители запечатлели на видео смерч над Финским заливом.

В Ленинградской области очевидцам удалось снять на видео бушующий над Финским заливом смерч. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал gogland_govorit, на который ссылается Лента.ру.

Необычное для региона природное явление местные жители запечатлели еще 8 августа. На кадрах видно тонкую и высокую воронку, поднимающуюся от поверхности воды до слоя облаков.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил, что данный вихрь является смерчом. Однако ураганы подобного типа, отметил он, образуются над водой и редко выходят на берег.

«Он, как видно, необширный и очень локальный. Ветер только в районе воронки. Говорят, что он почти не двигался и быстро разрушился. Такие смерчи часто образуются над заливом и вреда не приносят, опасаться нужно тех, что зарождаются над сушей», — приводит «Фонтанка.ру» слова специалиста.