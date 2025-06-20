В соседнем с Карелией регионе пациент вытолкнул фельдшера из «скорой»

В Ленобласти сотрудница скорой помощи получила серьезную травму на вызове.

Как стало известно «Фонтанке», 8 июля вечером медики приехали к пациенту в поселок Новоселье. Там они забрали 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Во время транспортировки пациент в неадекватном состоянии вытолкнул из движущейся машины 25-летнюю девушку-фельдшера. Инцидент произошел на 96-м километре внутреннего кольца КАД, когда водитель скорой притормозил.

Медик была госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее диагностировали перелом таза. Полиция составила на агрессивного пациента протокол за появление пьяным в общественном месте. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.