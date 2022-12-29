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В соседнем с Карелией регионе простаивающий автозавод начал выпускать детали для Казахстана

Новости. Экономика
18:40, 29 Декабря 2022
фото: Евгений Разумный / Ведомости

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Завод Hyundai в Петербурге начал выпускать комплектующие для Казахстана.

Простаивающий завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с деятельностью предприятия. Но кузова эти не предназначены для России — их корейская компания направляет на свой завод в Алма-Ату (Казахстан) для сборки машин там.

По словам одного из собеседников, линия по изготовлению кузовов в Петербурге была перезапущена «недавно». Другой отмечает, что в планах предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta.

Hyundai до 2022 года была одним из самых массовых производителей иномарок на российском рынке. В 2021 году с конвейера предприятия корейского концерна в Петербурге сошло 234 000 автомобилей, из них по 71 000 — модели Solaris и Creta. Остальной объем пришелся на Kia Rio. В конце 2021 года выпускаемые на заводе HMMR машины стали комплектовать и двигателями локальной сборки.

Предприятие приостановило свою работу в марте 2022 года из-за СВО и последовавших сложностей с логистикой компонентов. В течение года многие иностранные автоконцерны покинули Россию. Осенью 2022 года Nissan объявила об уходе из России и передала завод подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ», позднее свою площадку закрыла Toyota. Таким образом, HMMR остался единственным предприятием по выпуску иномарок в Петербурге. Завод неоднократно продлевал простои, последний действует до конца 2022 года В декабре компания начала постепенно сокращать сотрудников. Полная численность коллектива HMMR до сокращений составляла около 2500 человек.

Представитель завода от комментариев отказался, «Ведомости» направили вопросы в Минпромторг и «Северсталь», которая является одним из основных поставщиков автолиста для предприятия корейского концерна в России.

HMMR и ранее поставлял продукцию российского производства в адрес Hyundai Trans Kazakhstan (сборочный завод корейской компании в Алма-Ате. — «Ведомости»). Например, в 2021 года экспорт в страны ближнего зарубежья с завода в Петербурге составил в общей сложности 24 000 машин, 16 000 из которых было отгружено в виде машинокомплектов для сборки на площадке в Алма-Ате.

Не стоит рассматривать выпуск кузовов на российском заводе Hyundai как знак того, что компания решила остаться в России, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, на изготовлении кузовов компания зарабатывает несопоставимо меньше, чем на готовых автомобилях. «Насколько мне известно, окончательного решения в отношении российской площадки Hyundai еще не приняла. В свете текущей обстановки концерн может подождать еще годик. В то, что они полностью перезапустят завод в 2023 году, я не верю», –- добавил эксперт.

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