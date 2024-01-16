В соседнем с Карелией регионе сбили беспилотник

Дрон самолетного типа, прилетевший с юга, был сбит в небе над Санкт-Петербургом.
Об уничтожении беспилотника в Кировском районе Петербурга стало известно «Фонтанке» 18 января. Дрон самолетного типа был сбит в 0:57 над Угольной гаванью.
Информацию о БПЛА передали из Твери. По предварительным данным, он пролетел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Ранее Минобороны сообщало о перехвате дрона в Ленобласти. По информации «Фонтанки», сработали системы радиоэлектронного подавления, беспилотник, по предварительным данным, рухнул в Финском заливе.
В Пулково на время перехвата вводился план «Ковер».
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