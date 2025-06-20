В соседнем с Карелией регионе сбили три беспилотника

Ленобласть подвергается атакам несколько дней подряд.

Всего за ночь 7 июля российские системы ПВО перехватили 91 беспилотник над разными регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны.

В соседней с Карелией Ленинградской области уничтожили три дрона. Губернатор Александр Дрозденко добавил, что их сбили в Лужском районе.

Беспилотники атакуют Ленобласть уже несколько дней — с вечера 4 июля. Из-за этого в аэропорту Пулково пять раз вводили ограничения на полеты, что привело к задержкам рейсов. В Петербурге также были временные проблемы с мобильным интернетом. Утром 7 июля он работает нормально.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 20 и Курской областью — 14.

В Воронежской области обломки беспилотника ненадолго остановили поезда, но никто не пострадал. Восемь БПЛА перехватили над Подмосковьем.