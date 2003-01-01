В соседнем с Карелией регионе возбуждено уголовно дело за последствия самовыгула собаки

В Мурманской области впервые в России привлекут к ответственности владельца крупной собаки, оставившего питомца без присмотра.

В отношении 41-летнего жителя города Оленегорска Мурманской области возбуждено уголовное дело за последствия самовыгула крупной собаки, сообщили в МВД региона.

— Мужчина, являясь владельцем собаки породы «доберман», оставил животное без присмотра на территории, которая не предназначена для выгула питомцев. В результате бездействия гражданина собака, находясь в общественном месте без поводка и намордника, выбежав из-за поворота, совершила столкновение с 80-летней местной жительницей. От полученного удара пенсионерка упала и получила серьезные телесные повреждения, — рассказали в ведомстве.

Это первый случай в истории современной России, когда хозяин собаки, оставивший питомца без присмотра, привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас горожанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в мае 2023 года правительство Карелии приняло постановление, согласно которому запрещается выгул собак без поводка, самовыгул домашних животных, их содержание в помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также выгул потенциально опасных собак несовершеннолетними. За нарушение закона гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей, должностным лицам — от 1 500 до 3 000 рублей, юридическим лицам — от 5 000 до 10 000 рублей.