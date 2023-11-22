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В соседнем с Карелией регионе введен режим повышенной готовности из-за наплыва мигрантов

Новости. Общество
12:30, 23 Ноября 2023
фото: © Jussi Nukari / Lehtikuva, Reuters

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Власти Мурманской области заявили о готовности к возможному росту потока мигрантов, стремящихся в Финляндию.

Мурманская область готова к возможному росту потока мигрантов, которые будут стремиться пересечь российско-финскую границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Лотта» (Кольский район), в регионе введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале. Его слова публикует Интерфакс.

Это связано с тем, что финская сторона планирует закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с Россией за исключением Raja Jooseppi («Лотта»).

«Тем временем и на КПП „Салла“ (второй пункт пропуска на границе с Финляндией в Мурманской области) наблюдается рост количества иностранцев. Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня (в среду) пропустили только 50», — отметил губернатор.

Чибис сообщил, что прошло заседание регионального оперштаба для координации дальнейших действий. Принято решение перейти на режим повышенной готовности и ввести «ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей».

Ранее Чибис сообщал, что на пункте пропуска «Салла» находятся около 300 человек из десяти стран. Скопление мигрантов губернатор назвал гуманитарным кризисом, а вину за возникновение затора возложил на Финляндию.

«Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они (ожидающие) не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера. Мы (…) установили пункты обогрева», — указал Чибис.

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