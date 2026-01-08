В соседнем с Карелией регионе закрыли или перепрофилировали все алкомаркеты

На Вологодчине после введения ограничений на розничную продажу алкоголя все 610 специализированных алкомаркетов прекратили свою деятельность в прежнем формате.
По словам губернатора Георгия Филимонова, магазины либо полностью закрылись, либо перестали продавать спиртное, либо сменили профиль. В частности:
— Сеть «Бристоль» переименована в «Б-продукты», где доля алкоголя в ассортименте сокращена до 20%;
— Сеть «Красное& Белое» более полугода не торгует алкоголем и занимается сменой вывесок.
Региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью.
Сообщается, что также 75 из 125 «наливаек» (небольших кафе или рюмочных, расположенных в жилых домах, которые маскируются под общепит, чтобы в ночное время продавать алкоголь — прим. автора) закрыто или перепрофилировано в формат кафе.
Помимо этого, ведется борьба с продажами вейпов. На сегодняшний день на Вологодчине из 316 магазинов, торгующих вейпами, закрылись 218.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области действует закон, строго ограничивающий время продажи алкоголя в рознице. Спиртное можно купить только с 12:00 до 14:00 в будние дни и с 08:00 до 23:00 в выходные и праздники. Рестораны и бары от этого ограничения освобождены
Ранее мы сообщали, что в Вологодской области сильнее ужесточат правила продажи алкоголя с 2026 года.