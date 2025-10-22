В соседнем с Карелией регионе запретили мобильный интернет

В Вологодской области вводятся ограничения на использование мобильного интернета.

Использование мобильного интернета в Вологодской области будет ограничено, сообщил глава региона Георгий Филимонов в своём телеграм-канале. Отмечается, что это необходимо для обеспечения мер безопасности.

— Граждане по-прежнему могут звонить с помощью мобильных телефонов, направлять смс-сообщения, но не могут воспользоваться мобильным интернетом. Проводной интернет остаётся доступен, — написал он.

Губернатор порекомендовал жителям Вологодчины пользоваться наличными деньгами, скачивать офлайн-карты и приложения, работающие без интернета, а также подключаться к сетям Wi-Fi.

— Важно отметить, что целый ряд интернет-ресурсов, а также цифровых сервисов при этом остаются доступными на ваших мобильных телефонах. Среди них сайты органов государственной власти, портал Госуслуги, приложения сотовых операторов, маркетплейсы, сервисы Яндекс, медиаплатформы, сервисы VK, Одноклассники, Mail.ru и мессенджер МАХ, — добавил Георгий Филимонов.

Ранее мы писали, что на территориях, прилегающих к аэропорту «Петрозаводск», возможны ограничения услуг операторов сотовой связи и снижение скорости мобильного интернета. Это связано с необходимостью защиты от атак беспилотников.