Реклама

Строительство жилого комплекса «Аристократ» в центре Петрозаводска идет полным ходом
Новое
Сегодня 16:46
Известный фотограф рассказал об уникальной деревне в Заонежье
Сегодня 08:00
Опубликованы фото последствий шторма на набережной столицы Карелии
Сегодня 07:10

В Соцфонде Карелии рассказали, кто может получить единое пособие

Новости. Общество
18:00, 09 Октября 2023
фото: © ИТАР-ТАСС

Новости партнеров

Единое пособие назначается в том случае, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум.

В отделении Социального фонда по Карелии напомнили, что с 1 января этого года введено единое пособие. Оно может быть назначено как семьям с детьми до 17 лет, так и беременным женщинам.  Единое пособие устанавливается в том случае, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум в районе проживания, а все трудоспособные члены семьи имеют доход от трудовой деятельности либо объективные причины его отсутствия. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

Так, размер прожиточного минимума в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском районах и Костомукше составляет 18950 рублей, а в Петрозаводске и остальных районах — 17698 рублей.

Для того, чтобы рассчитать среднедушевой доход каждого члена семьи, нужно общий доход всех членов семьи сложить и разделить на их количество. При этом необходимо учитывать, что доход берется до вычета налогов. Если получившаяся величина меньше прожиточного минимума, установленного в районе проживания, то семья может претендовать на назначение пособия.

Однако кроме доходов учитываются еще два критерия. Один из них - это имущество семьи. Так, оно не должно превышать установленный минимум. Семья может иметь квартиру, но только одну. В случае, если квартир две или более, то площадь на каждого члена семьи не должна превышать 24 квадратных метра. Также у семьи может быть автомобиль, но наличие двух автомобилей станет причиной для отказа в назначении пособия. Исключение составляют многодетные семьи и семьи, в которых есть инвалид.

Для того, чтобы пособие было назначено, все трудоспособные члены семьи должны иметь доход от трудовой деятельности либо объективные причины его отсутствия. Такими причинами могут быть уход за ребенком до полутора лет, безработица, беременность, служба в армии по призыву.

Более подробно об условиях назначения пособия можно прочитать на сайте СФР https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/

Отделение Социального фонда по Республике Карелия назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты гражданам, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения проверяются в рамках межведомственного взаимодействия. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

За девять месяцев этого года Отделение СФР по Республике Карелия назначило единое  пособие в отношении 37037 детей от 0 до 17 лет и 954 беременных женщин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
02.10.2023, 09:10
Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом
02.10.2023, 07:57
Социальные выплаты, в том числе больничный и декретные, будут увеличены
03.10.2023, 08:20
Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности, таящейся в осеннем лесу
06.10.2023, 17:40
В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году
03.10.2023, 20:47
Реанимация работала на месте лобового столкновения иномарок в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 15:47
Частная жизнь
Приключения Шнурика в Карелии: «Первая ласточка», поэзия и панки
Организатор петрозаводского арт-фестиваля «Первая ласточка» Саша Шну стал новым героем «Карельской артели».
Две карельские здравницы вошли в ТОП-100 лучших в России
Сегодня 15:35
Как петрозаводчанка стала театроведом и изменила свою жизнь
06.10.2023 13:30
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.