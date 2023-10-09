В Соцфонде Карелии рассказали, кто может получить единое пособие

Единое пособие назначается в том случае, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум.

В отделении Социального фонда по Карелии напомнили, что с 1 января этого года введено единое пособие. Оно может быть назначено как семьям с детьми до 17 лет, так и беременным женщинам. Единое пособие устанавливается в том случае, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум в районе проживания, а все трудоспособные члены семьи имеют доход от трудовой деятельности либо объективные причины его отсутствия. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

Так, размер прожиточного минимума в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском районах и Костомукше составляет 18950 рублей, а в Петрозаводске и остальных районах — 17698 рублей.

Для того, чтобы рассчитать среднедушевой доход каждого члена семьи, нужно общий доход всех членов семьи сложить и разделить на их количество. При этом необходимо учитывать, что доход берется до вычета налогов. Если получившаяся величина меньше прожиточного минимума, установленного в районе проживания, то семья может претендовать на назначение пособия.

Однако кроме доходов учитываются еще два критерия. Один из них - это имущество семьи. Так, оно не должно превышать установленный минимум. Семья может иметь квартиру, но только одну. В случае, если квартир две или более, то площадь на каждого члена семьи не должна превышать 24 квадратных метра. Также у семьи может быть автомобиль, но наличие двух автомобилей станет причиной для отказа в назначении пособия. Исключение составляют многодетные семьи и семьи, в которых есть инвалид.

Для того, чтобы пособие было назначено, все трудоспособные члены семьи должны иметь доход от трудовой деятельности либо объективные причины его отсутствия. Такими причинами могут быть уход за ребенком до полутора лет, безработица, беременность, служба в армии по призыву.

Более подробно об условиях назначения пособия можно прочитать на сайте СФР https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/

Отделение Социального фонда по Республике Карелия назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты гражданам, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения проверяются в рамках межведомственного взаимодействия. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

За девять месяцев этого года Отделение СФР по Республике Карелия назначило единое пособие в отношении 37037 детей от 0 до 17 лет и 954 беременных женщин.