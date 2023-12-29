В Соцфонде Карелии сообщили, как до них можно дозвониться в начале года

Опубликовано расписание работы регионального контакт-центра.

Как сообщили в паблике республиканского отделения СОциального фонда РФ, за информацией по поводу пенсий или по другим вопросам в праздничные дни можно обратиться в региональный контакт-центр.



Номер 8 (800) 200-07-57.



Получить консультацию по вопросам пенсионного и социального законодательства можно 3, 4, 5 и 8 января, с 09.00 до 17.00.



В остальное время за информацией стоит обращаться на сайт Социального фонда России.