В Соцфонде напомнили, когда индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на больничные

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, а также члены крестьянских (фермерских) хозяйств, имеют право получать выплаты по больничному, а также пособия в связи с материнством.

Меры соцподдержки предоставляются тем, кто уплачивает страховые взносы. В 2025 году это делают 524 индивидуальных предпринимателя, рассказали в Отделении СФР по Карелии.

— Для того, чтобы получать меры соцподдержки в 2026 году, индивидуальным предпринимателям необходимо уплатить взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством до 31 декабря текущего года, — напомнила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Размер взноса рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда с учетом районных коэффициентов. В Карелии размер взноса составляет:

• 10932,77 рублей — в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском районах и г. Костомукша;

• 10151,86 рублей — в Медвежьегорском, Муезерском, Пудожском и Сегежском районах;

• 9370,94 рублей — на островах Белого моря, находящихся в административном подчинении Республики;

• 8 980,49 рублей — в Кондопожском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Суоярвском, Лахденпохском районах и городах Петрозаводск и Сортавала.



Индивидуальные предприниматели, которые уплатили взносы, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере МРОТ с учетом районного коэффициента, пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

— Прекратить добровольные правоотношения гражданин может самостоятельно, подав заявление о снятии с учета. Кроме того, они утрачивают свою силу в случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленные сроки либо при наличии в Отделении СФР по Карелии сведений о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, члена крестьянского (фермерского) хозяйства, — уточнили в ведомстве.

Получить консультацию по вопросам добровольного социального страхования можно по телефону горячей линии Отделения Социального фонда по Республике Карелия для страхователей — 8-52.79.8142-09 по будням с 08.45 до 17.00, в пятницу до 16.45 или задав вопрос в чате для страхователей.