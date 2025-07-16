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В Соцфонде напомнили, когда можно получить пенсионные накопления

Новости. Общество
12:00, 26 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова

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Более 1200 жителей Карелии получили единовременную выплату пенсионных накоплений от Отделения Соцфонда по Карелии.

В 2025 году Отделение Социального фонда по Карелии назначило единовременную выплату из средств пенсионных накоплений 1282 жителям региона. Выплачено более 192 миллионов рублей.

— Пенсионные накопления формировались у женщин 1957 года рождения и моложе и у мужчин 1953 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев материнского капитала, которые направили его на свою будущую пенсию, — пояснила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Получить средства пенсионных накоплений можно за пять лет до наступления пенсионного возраста. У северян это право возникает в 50 лет у женщин и в 55 лет — у мужчин. Необходимое условие — наличие достаточного количества пенсионных коэффициентов, страхового стажа (20 лет для женщин и 25 лет — для мужчин) и стажа работы на Севере (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу). Если у гражданина нет необходимого стажа работы на севере, то обратиться за получением средств пенсионных накоплений он может по достижении 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин).

— Каждый может проверить, есть ли у него средства пенсионных накоплений, на портале госуслуг. В зависимости от размера накоплений можно получить средства в виде единовременной выплаты, срочной выплаты или в виде накопительной пенсии. В 2025 году 1282 жителя Карелии получили средства пенсионных накоплений единовременно, 35 — в виде накопительной пенсии и 9 — в виде срочной выплаты, — рассказали в ведомстве.

При назначении единовременной выплаты все пенсионные накопления выплачиваются одной суммой. Выплата полагается, если размер накопительной пенсии, в случае ее назначения, не превышает 10 процентов от размера общероссийского прожиточного минимума пенсионера.

— Например, человеку известно, что размер его пенсионных накоплений составляет 300 тысяч рублей. Эту сумму нужно разделить на ожидаемый период выплаты, который в 2025 году для граждан, имеющих северный стаж, составляет 330 месяцев. Проводим расчет: 300000: 330 = 909 рублей. Полученная сумма меньше 10 процентов прожиточного минимума пенсионера (10% от прожиточного минимума в этом году — 1525 рублей). В итоге, гражданин может получить единовременную выплату, то есть все средства пенсионных накоплений единой суммой, — уточнили в Соцфонде.

Если размер накопительной пенсии больше 10 процентов прожиточного минимума пенсионера, Отделение СФР по Республике Карелия установит накопительную пенсию, которая будет выплачиваться пожизненно каждый месяц.

Срочная пенсионная выплата назначается лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет дополнительных страховых взносов, в том числе взносов работодателя; участникам Программы государственного софинансирования пенсии, а также гражданам, направившим материнский капитал на накопительную пенсию. Продолжительность срочной пенсионной выплаты человек определяет самостоятельно, но она не может быть меньше десяти лет.

В отличие от страховой пенсии, средства пенсионных накоплений могут быть получены правопреемниками после смерти пенсионера. Обратиться за выплатой необходимо в течение 6 месяцев. Получить консультацию по вопросам выплаты средств пенсионных накоплений или иным мерам соцподдержки, предоставляемым Отделением СФР по Республике Карелия, можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001 (звонок бесплатный).

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