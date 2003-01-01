В Соцфонде напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию в Карелии

Более 1400 тысяч жителей Карелии вышли на пенсию досрочно в 2025 году.

Жители Карелии, имеющие стаж работы на севере, могут выйти на страховую пенсию по старости раньше общеустановленного пенсионного возраста. В 55 лет женщины и в 60 лет мужчины при соблюдении условий для досрочного назначения пенсии: страховой стаж не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин; стаж работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, не менее 20 лет или стаж работы в районе Крайнего Севера не менее 15 лет.

В Карелии к районам Крайнего Севера относятся Костомукша, Калевальский, Лоухский, Беломорский, Кемский районы. Остальные районы и город Петрозаводск являются местностью, приравненной к Крайнему Северу. Льготный стаж работы в сложных климатических условиях учитывается при выходе на пенсию даже в том случае, если он выработан не полностью.

— Так, у человека, отработавшего на севере не менее половины требуемого «северного стажа», пенсионный возраст снижается по особой схеме: каждый отработанный на Крайнем Севере год снижает общеустановленный пенсионный возраст на 4 месяца. Например, гражданин отработал в Костомукше 10 лет, а затем уехал в более южный регион России. Период работы в Карелии даст ему возможность выйти на пенсию на 3 года и 4 месяца раньше общеустановленного возраста при выполненном условии по страховому стажу, — рассчказали в ведомстве.

Для женщин, имеющих детей, предусмотрена особая льгота. Северянки, родившие или усыновившие двух или более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 17 лет стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет в районе Крайнего Севера, а также страхового стажа не менее 20 лет. В 2025 году такой возможностью уже воспользовались 1190 жительниц Карелии.

— Напомню, что в льготный стаж включают только периоды работы на севере, причем с занятостью не менее 0,8 ставки. Все нестраховые периоды, такие как уход за ребенком до полутора лет либо за нетрудоспособным гражданином, служба в армии по призыву включаются в страховой стаж, но не учитываются при исчислении льготного стажа, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии, — отметила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Получить информацию об учтенном страховом стаже и стаже работы на севере можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг либо обратившись в клиентскую службу ОСФР по Республике Карелия. Получить консультации по мерам социальной поддержки, предоставляемым Отделением СФР по Республике Карелия, можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001.