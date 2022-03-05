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В соцсетях распространяются фейки об уходе ряда крупных брендов из России

Новости. Общество
17:51, 09 Марта 2022
фото: © pixabay.com

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Сайт войнасфейками.рф продолжает разоблачать ложную информацию о санкциях против России.

В последние дни СМИ регулярно называю новые и новые компании, которые прекращают работу и продажи в России. Но в эти списки попадают и те, кто не собирается уходить с российского рынка. Среди них – известные крупные бренда.

«Некоторые предприятия действительно умерили свои производственные мощности, однако такая мера носит временный характер и связана в основном с проблемами в части логистики, – пишет сайт войнасфейками.рф.

Среди опровергших информацию о своем уходе оказалась крупнейшая торговая сеть «Л’Этуаль».

«Все наши 1000 магазинов в 250 городах страны, а также интернет-магазин работают для вас в обычном режиме!» – сообщает компания в своем официальном аккаунте.

Опровергли слухи о прекращении работы и увольнении 70% своих сотрудников и в компании Faberlic.

«Идет большое информационное давление: распространяются фейки о том, что Faberlic закрылся, и производство не будет работать. Конечно, это не так. Faberlic продолжает взаимодействовать с Европой и другими странами. Начинают идти новые поставки сырья и комплектующих по новым логистическим маршрутам. <…> Будем информировать о дальнейших действиях, ситуации на производстве, в логистике и других сферах работы компании», – говорится на сайте Faberlic.

Остается в России крупный Ритейлер Fast Retailing (владеет компанией Uniqlo): «Одежда – это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», – заявил Президент Fast Retailing Тадаси Янай.

Крупнейший производитель автомобилей Toyota сделал заявление о намерении вернуться на российский рынок. К компании присоединились коллеги из Lexus. В Toyota подчеркнули, что поставки в Россию приостанавливались исключительно из-за проблем с логистикой. Как только логистика восстановится, японские автомобили снова начнут поступать на российский рынок.

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