В соцсетях сообщили, что подросток на питбайке попал в аварию под Петрозаводском

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Заозерье.

Подросток на питбайке столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке улиц Новоручейная и Радужная в Заозерье Прионежского района Карелии. Об этом сообщили в паблике «Заозерье Прионежья».

Авария произошла в пятницу, 10 ноября, в районе 20.15 вечера.

В паблике привлекли внимание к проблеме безопасности на дорогах, особенно несовершеннолетних.