В соцсетях сообщили, что подросток на питбайке попал в аварию под Петрозаводском

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Заозерье.
Подросток на питбайке столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке улиц Новоручейная и Радужная в Заозерье Прионежского района Карелии. Об этом сообщили в паблике «Заозерье Прионежья».
Авария произошла в пятницу, 10 ноября, в районе 20.15 вечера.
В паблике привлекли внимание к проблеме безопасности на дорогах, особенно несовершеннолетних.
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