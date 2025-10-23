В Совете Федерации предложили переориентировать маткапитал на поддержку многодетности

Выплачивать маткапитал предложили на третьего и последующих детей.
Усовершенствовать программу материнского капитала предлагает совет при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
— Настало время совершенствования программы материнского капитала. Полагаем, что следует переориентировать ее на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей. Сегодня маткапитал на второго и последующих детей существенно меньше, чем на первого, — сказала Матвиенко на заседании совета по демографии 23 октября.
По ее словам, такой же подход правильно применять и при выплатах регионального маткапитала. «И в целом все дополнительные меры поддержки федеральные, региональные должны быть сконцентрированы на рождении третьего, четвертого ребенка», — добавила спикер Совфеда.
О том, что необходимо совершенствовать программу маткапитала, заявил и президент России Владимир Путин.
— Безусловно, нужно думать о совершенствовании этого механизма, мы стараемся его поддерживать, индексировать, — сказал Владимир Путин. При этом он подчеркнул — важно ориентировать средства маткапитала на первоочередные цели.
Ранее стало известно, что маткапитал за двоих детей в России достигнет более 970 тысяч рублей.