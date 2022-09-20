В Совете Федерации разъяснили, что ждет выпускников военных кафедр во время мобилизации

Под объявленную частичную мобилизацию попадают только те, кто служил в вооруженных силах России.

Как сообщает «РИА Новости», об этом заявил глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в ответ на вопрос о выпускниках военных кафедр вузов.

Журналисты задали сенатору вопрос, подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр вузов.

«Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Еще раз говорю: те, кто служил», — ответил сенатор.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что наряду с солдатами, старшинами и прапорщиками до 35 лет, а также младшими офицерами до 45 лет, на службу могут призвать выпускников военных кафедр, если их военно-учетные специальности «будут востребованы».