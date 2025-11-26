В Совете Федерации утвердили закон о повышении МРОТ

В 2026 году в России увеличат минимальный размер оплаты труда.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России будет составлять 27093 рубля, сообщает ТАСС. Соответствующий закон был одобрен сегодня, 26 ноября, на пленарном заседании Совета Федерации.

Изменения коснутся статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и будут способствовать увеличению заработной платы порядка 4,6 миллионов граждан.

Напомним, сейчас МРОТ составляет 22440 рублей до вычета НДФЛ, в Карелии — от 37026 рублей до 49368 рублей (в зависимости от района). Соответственно, в следующем году минимальный размер оплаты труда в республике будет варьироваться от 44431 рубля до 59241 рубля.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что МРОТ в России должен быть не ниже 60 тысяч рублей.