В Совете Законодателей России поддержали предложение парламента Карелии о модернизации приграничной инфраструктуры

Комиссия Совета* законодателей России по проблемам международного сотрудничества поддержала предложение парламента Карелии о необходимости модернизации приграничной инфраструктуры республики.

Выступая на заседании Комиссии в Санкт-Петербурге, Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович обратил внимание на то, что в условиях возможного расширения НАТО своих границ с Россией приграничная территория Карелии нуждается в повышенном внимании. А именно, необходимо модернизировать приграничную инфраструктуру двойного назначения, как военного, так и гражданского. Таким механизмом может стать отдельная программа по социально-экономическому развитию приграничных территорий.

«Считаю, что аналогичные меры стоит предпринять на всех приграничных территориях России», — сказал Шандалович.

Поддержав предложение Законодательного Собрания Карелии о модернизации приграничной инфраструктуры, Комиссия также сочла необходимым инициировать рассмотрение Правительством России вопросов разработки отдельной программы социально-экономического развития приграничных территорий, с учетом интенсификации заселения граждан Российской Федерации по этим территориям.

*Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации — совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации, учрежденный в мае 2012 года для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности.