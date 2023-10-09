В Совфеде планируют ввести штрафы за выгул собак без поводка и намордника

Сенаторы считают, что административная ответственность за выгул собак без поводка и намордника должна быть установлена на федеральном уровне, рассказал Игорь Зубарев.

На заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрели законопроект о внесении изменений в КоАП РФ. Авторы проекта хотят ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Так, за прогулку с питомцем граждан ждет штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, а юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на сенатора Игоря Зубарева.

«С 2020 года по федеральном закону запрещено гулять с собаками потенциально опасных пород, перечень которых утвержден постановлением правительства. В перечень входят всего 12 пород. Например, питбульмастифы, бразильские бульдоги, волко-собачьи гибриды могут находиться только на огороженных участках, принадлежащих их владельцам. Никакого штрафа за то, что собака из утвержденного списка гуляет вне хозяйской территории, на федеральном уровне нет. В регионах пытаются установить свои правила, которые на деле не работают. Ведь право контролировать нарушения, составлять протоколы по региональному законодательству есть только у местных чиновников, сотрудников районных администраций и муниципалитетов, а не у полиции, куда люди непосредственно обращаются после нападения собак. Если изменить КоАП, то полицейские будут наделены полномочиями по рассмотрению дел о данных административных правонарушениях», - сказал Игорь Зубарев.

Почему в правительстве РФ подготовили отрицательный отзыв на проект, а сенаторы настаивают на принятии документа, читайте в «МК в Карелии».