В список жизненно важных лекарств добавили восемь новых препаратов

Работа по расширению списка ведётся в рамках национального проекта и стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
Правительство России увеличило список жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.
На заседании кабмина он заявил, что в перечень добавили восемь новых препаратов. Они применяются для лечения анемии, нейтропении (снижения иммунитета), рецидивирующего перикардита, туберкулёза, онкологических заболеваний.
В начале года список уже пополнили 18 наименованиями. Теперь в нём свыше 800 лекарств, причём большинство — российского производства.
Мишустин поставил задачу, чтобы в ближайшие пять лет довести долю отечественных препаратов в этом перечне до 90%. Он также потребовал от министров сделать всё для того, чтобы у пациентов, особенно с тяжёлыми диагнозами, был доступ к необходимым лекарствам. Эта работа ведётся в рамках национального проекта и стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
Напомним, ранее Прокуратура Петрозаводска выиграла судебный процесс и взыскала с медицинского учреждения 40 тысяч рублей в пользу инвалида, которому не выдали жизненно важный препарат по рецепту.