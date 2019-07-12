В спортивно-оздоровительном центре Петрозаводска педагог из Марокко будет бесплатно учить детей английскому языку

Петрозаводские дети смогут бесплатно изучать английский язык в спортивно-оздоровительном центре на ул. Кирова,2, сообщили в Петросовете.

С сентября на базе спортивно-оздоровительного центра, расположенного на третьем этаже универмага "Карелия", организован бесплатный курс английского языка для детей от 6 до 18 лет. Занятия будут проходить в рамках проекта клуба "Сейд" федерации бокса Карелии при поддержке ПМУП "Агентство городского развития", руководит которым депутат Петрозаводского городского Совета Дмитрий Романов.

На занятиях будут использоваться учебники издательств Оксфордского и Кембриджского университетов. Обучающиеся смогут развить свои основные лингвистические навыки: письменную и разговорную речь, грамматику, чтение и аудирование.

"Уроки английского языка для детей будет проводить педагог из Марокко Ханаа Итри (Нanaa Itri). Курс специально разработан для учащихся с разным уровнем владения языком.

Преподавание будет вестись в легкой, доступной форме, в процессе изучения ребята смогут делиться культурными традициями и раскрыть свои новые таланты и навыки.

Приглашаем всех желающих, - рассказал депутат Петросовета Дмитрий Романов. – Изначально, когда по предложению спикера Петросовета Геннадия Боднарчука главой города Ириной Мирошник было принято решение о перепрофилировании 2-го и 3-го этажа универмага в помещения социальной направленности, предполагалось, что здесь будет организован спортивный и образовательный центр для горожан. Сегодня эти планы начинают претворяться в жизнь".

Организаторы обращают внимание, что первое пробное занятие состоится уже в эту субботу, 13 июля, в 12.00 в спортивно-оздоровительном центре по адресу: ул. Кирова, д. 2, 3 этаж, здание универмага "Карелия".

Новый спортивно-оздоровительный центр в самом центре города открылся в середине июня. На общей площади более 1 тыс. кв. метров для спортсменов оборудованы боксерский зал с рингом и три спортзала для занятий различными стилями карате, раздевалки, душевые, система кондиционирования.

Помещения предназначены для тренировок любителей и профессионалов всех возрастов, а также для соревнований по боксу и единоборствам и проведения мастер-классов. Ремонт осуществлялся ПМУП "Агентство городского развития", в чьем ведении находится здание, за счет средств, полученных от аренды торговых площадей универмага.