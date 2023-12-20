В спортивном программировании Карелия оказалась в пятерке лучших

Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование видом спорта.
Команда Карелии достойно представила республику на первом чемпионате России по спортивному программированию, который проходил с 6 по 11 декабря, сообщили в паблике Спорт - норма жизни Карелия.
В Москве на базе многофункционального спортивного комплекса «Чкалов арена» встретились 190 участников из 23 регионов страны, чтобы определить лучших в спортивном программировании.
Максим Уразов зачитал приветственное слово замминистра спорта России Одеса Байсултанова: «Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование видом спорта. На сегодняшний день в 89 субъектах Российской Федерации созданы региональные представительства.
Участие в Чемпионате — отличная возможность для наших специалистов продемонстрировать свои навыки и узнать о последних трендах в области программирования».
Федерацию спортивного программирования Карелии представляли:
Антон Белый
Игорь Кошкарев
Кирилл Кришталь
тренер сборной Руслан Алькин
«Наша команда вошла в пятерку лучших программистов страны! Молодцы!», — написали в источнике.
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