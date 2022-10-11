В спортшколе боксеров и каратистов в Петрозаводске установят видеокамеры

Подрядчик отремонтирует и обезопасит спортшколу олимпийского резерва №5, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Условия для тренировочных занятий улучшают в здании СШОР № 5. Сейчас ведется ремонт санузлов, раздевалки и тренерских, входной зоны учреждения, первого и второго этажей. В этом году в спортивной школе полностью заменили систему холодного водоснабжения и водомерного узла, оконные блоки зала карате.



Для обеспечения безопасности установлены восемь камер видеонаблюдения и дополнительное переговорное устройство с видеосвязью на входе в спортивный зал борьбы. Также рабочие меняют автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения при пожаре.



Напомним, в 2018 году отремонтирован холл гостиницы для спортсменов, заменены оконные блоки и система отопления в зале самбо, проведена реконструкция зала борьбы и тренажерного зала.



В 2019 году отремонтированы душевые, раздевалки и холл, в 2020–2021 годах – подсобные помещения.