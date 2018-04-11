В среду судебный процесс по делу о гибели детей на Сямозере начался со скандала

Адвокаты дела о гибели детей на Сямозере направят жалобу на судебных приставов горсуда Петрозаводска.

Рассмотрение уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Петрозаводском городском суде началось с задержкой на полчаса из-за скандала между адвокатами и судебными приставами.

Приставы потребовали показать сумки, а защитники отказались.

"Есть закон об адвокатской деятельности, который нарушают. Почему каждый новый начальник, который приходит, считает необходимым начать бороться с адвокатами? Прокурорские работники проходят спокойно через калитку, а адвокатов прогоняют через рамку со снятием поясных ремней, показыванием всего и вся, при этом не составляется никаких протоколов, ничего. Мы бумагу напишем", - сказал защитник Михаил Ямчитский.

По его мнению, служба судебных приставов делает различие между гособвинителями и защитниками.

"Защитники для них – это посетители суда, на которых распространяются все правила, которые априори подозреваются в том, что они приносят в суд ножи, бутылки с зажигательной смесью и прочее. Гособвинитель вне всяких подозрений. Я далек от того, чтобы гособвинителей в чем-то обвинять, но сегодня закон сформулирован так, что адвокатское удостоверение является основанием для беспрепятственного доступа адвокатов в суд. Нам чинят препятствия", - сказал Ямчитский.