В среду в большинстве районов Петрозаводска отключат горячую воду

Коммунальное благо временно пропадет в 14 районах столицы Карелии, сообщили в мэрии.

В среду, 28 июня, в Петрозаводске приступят к ежегодным испытаниям тепловых сетей. В связи с этим в большинстве районов города отключат горячую воду.



Подача коммунального ресурса будет ограничена с 10.00 28 июня до 10.00 13 июля в следующих районах: центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.



На Ключевой горячую воду отключат с 10.00 24 июля до 10.00 7 августа.



Ресурсоснабжающие организации проведут профилактические работы, устранят повреждения и модернизируют сети, сообщили в мэрии города.