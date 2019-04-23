В среду в Карелии ожидается теплая погода без осадков

О погоде на 24 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер западный: ночью – умеренный, днем – слабый.

Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +16, +18.

В Карелии также ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, северо-западный: ночью и утром – умеренный, днем – слабый.

Ночью ожидается похолодание до +2, +7 градусов, местами до -2. Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов, у водоемов местами до +8, +13.