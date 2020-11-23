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В среду в Карелии потеплеет до +2

Новости. Погода
17:00, 24 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 25 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -1, -6°С, днем воздух прогреется до -3,+2°С.

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