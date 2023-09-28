В среду в Карелии завоют сирены

В Карелии проверят работу систем оповещения.

В среду, 4 октября, в Карелии проверят работу систем оповещения. Об этом напомнили власти Кондопожского района.

Сигнал «Внимание всем» будет подан в 10.43. Также будет передаваться голосовое сообщение «Проверка системы оповещения».



Проверка проводится в рамках плана учебных мероприятий по гражданской обороне Карелии с целью тренировки использования сигналов о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напомним, жителей Карелии попросили не паниковать из-за рева сирен.