В среду в Петрозаводске изменится схема движения транспорта

Об изменении схемы дорожного движения в Петрозаводске рассказали в мэрии города.

В Петрозаводске 15 ноября изменится схема движения транспорта, сообщили в паблике городской администрации.

Так, изменится режим работы светофора на пересечении Ключевского шоссе, а также улиц «Правды», Калинина и Лыжной. Объект запустят в тестовом режиме. Помимо этого, будет разрешено движение с левой полосы улицы «Правды» в сторону Лыжной. Нововведения призваны улучшить пропускную способность перекрестка, отметили в источнике.

Кроме того, изменится схема движения транспорта и на Древлянке: на Юношеской улице на участке от Университетской улицы до Снегириного переулка запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения будут действовать каждый понедельник с 9.00 до 17.00 для качественной уборки территории, рассказали в мэрии.