В среду в Петрозаводске потеплеет до плюс 9 градусов

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В карельской столице 3 апреля ожидается переменная облачность и до 9 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.
По информации синоптиков, осадков в среду не ожидается. Сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.
Температура ночью -3, -5; днем +7, +9.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура ночью -1, -6, местами до -10; днем +5, +10.
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