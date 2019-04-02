В среду в Петрозаводске потеплеет до плюс 9 градусов

В карельской столице 3 апреля ожидается переменная облачность и до 9 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

По информации синоптиков, осадков в среду не ожидается. Сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура ночью -3, -5; днем +7, +9.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью -1, -6, местами до -10; днем +5, +10.