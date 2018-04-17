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Новости. Общество
21:05, 17 Апреля 2018

В среду в России подорожают авиабилеты

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Виноват в этом курс валют.

В ночь на среду цены на авиабилеты подорожают на 6-7 процентов, сообщает "Российская газета". Это произойдет из-за нового курса валют, используемого IATA (International Air Transport Association) для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных перевозчиков и российских авиакомпаний, летающих на международных рейсах.

Как рассказали в туристическом сервисе OneTwoTrip, еще сегодня билеты будут продаваться исходя из курса 59 рублей за доллар и 72 рубля за евро. Но уже завтра, 18 апреля, курс вырастет до 62,5 рубля за доллар и 77 рублей за евро.

Курс IATA рассчитывается раз в неделю на основе курса Банка России на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00.00 часов среды.

По словам директора по развитию OneTwoTrip Аркадия Гинеса, на прошлой неделе туристы активно пользовались этой особенностью ценообразования. В результате продажи билетов на международные рейсы выросли на треть по сравнению с первой неделей апреля.

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