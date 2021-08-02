В среду жителей Карелии ожидают ливни и сильный ветер

Прогноз погоды на 4 августа составили специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет слабый дождь, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +9, +11°С, днем поднимется до +17, +19°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северной половине республики ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные.

Ветер ожидается юго-западный, западный, на севере западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12°С, местами может опуститься до +3°С, днем дойдет до+15, +20°С, на севере +9, +14°С.