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В СССР даже далекие от советско-финляндских отношений люди знали главное: финны – добрые друзья

Новости. Общество
11:54, 11 Января 2022
фото: Петрозаводск встречает президента Кекконена, сентябрь 1978 года. Из фотоархива Бориса Семенова.

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Добрососедство в полной мере ощущалось в приграничных регионах, например, в Карелии.

В Финляндии все чаще говорят о возможности вступить в НАТО. О ней напомнили в новогодних обращениях президент и премьер-министр. «Натовская» тема – одна из ведущих сегодня. У нас отмечают, что вступление в Североатлантический блок превратило бы северную соседку в военную проблему и мишень для России.

Финляндия – член НАТО? При СССР сама постановка вопроса была невозможна. Советско-финляндские взаимоотношения основывались на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и были уникальны для стран с разным укладом: социалистического СССР и буржуазной Финляндии. Вспоминая проявления добрососедства в повседневной карельской жизни, нельзя обойти этот договор.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был подписан в Москве 6 апреля 1948 года министром иностранных дел СССР В.М. Молотовым и премьер-министром Финляндии М. Пеккала сроком на 10 лет и трижды продлевался на 20 лет, последний раз в 1983 году. Ключевым положением договора было установление военной кооперации между двумя странами на случай «военной агрессии со стороны Германии или любого союзного с ней государства» (статья 1).

В СССР даже далекие от советско-финляндских отношений люди знали главное: финны – добрые друзья. Добрососедство в полной мере ощущалось в приграничных регионах, например, в Карелии.

О том, как это было, читайте в материале Армаса Машина.

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