В старинной деревне в Карелии установят поклонный крест на месте сгоревшего храма XVII века

Православные верующие начали расчистку территории под будущий крест.

В старинной карельской деревне Суйсарь на берегу Онежского озера установят поклонный крест на месте сгоревшей Ильинской церкви. Деревянный храм XVII столетия был полностью уничтожен во время пожара весной 1993 года.

Как сообщили в Петрозаводской епархии Русской православной церкви, верующие уже начали расчистку территории под установку креста. На месте сгоревшего храма убрали кустарник и выросшие деревья.