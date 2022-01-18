В Старый Новый год жительница Карелии изрезала мужа ножом

Израненного жителя Пудожа спасли врачи, его супруга находится под следствием, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 13 января 40-летняя жительница Пудожа, находясь в квартире жилого дома в городе, поругалась с супругом и решила его убить. Ножом он нанесла ему множественные ранения.

Мужчина остался жить благодаря срочно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.