В стационарах Карелии врачи борются за жизни 290 ковидных пациентов, четверо из которых не могут дышать

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в Минздраве республики.

На 5 апреля в Карелии зарегистрированы 131870 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17252 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 106 инфицированных (12 - дети), из них непривитых – 91 (85,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 290 пациентов, в состоянии средней тяжести – 257 человек, в тяжёлом – 29 (из них непривитых - 29).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 127199 человек, за последние сутки – 354.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1469 человек.