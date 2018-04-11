В столице Финляндии снизили предельную скорость автомобилей во дворах

Город Хельсинки снизит скорость движения автотранспорта на придомовых территориях с 40 до 30 км/ч.

Правление города Хельсинки приняло решение о снижении предельно допустимой скорости движения на придомовых территориях с 40 до 30 километров в час. Большинство из четырёх тысяч столичных улиц расположены именно на придомовых участках, пишет yle.

С помощью нововведения городские власти хотят повысить безопасность на дорогах и качество воздуха, а также сократить шумовое загрязнение. На части улиц ограничения вступят в силу сразу, на остальных - после плановой реконструкции.

Городское правление выяснило, что снижение скоростных ограничений незначительным образом повлияет на общее время, которое водителям придется провести в пути, и то - преимущественно в вечерние и ночные часы.