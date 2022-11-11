В столице Карелии дебоширка избила вахтера общежития

Агрессивную женщину задержали росгвардейцы в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем 10 ноября в отдел вневедомственной охраны Петрозаводска поступил тревожный вызов из общежития. На месте росгвардейцы выяснили, что 36-летняя местная жительница устроила дебош. Женщина вела себя агрессивно, грубила и даже ударила вахтера.

Увидев группу задержания, нападавшая попыталась сбежать. После заержания у нее обнаружили «предмет, похожий на нож».

Еще четырех правонарушителей патрули росгвардии задержали в Петрозаводске и Сегеже. От их действий пострадали торговые заведения. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

Всех задержанных передали полиции.