В столице Карелии на месяц ограничат проезд по улице Калинина

Причины введения запрета на движение по одному из городских перекрёстков разъяснили в мэрии Петрозаводска.
С 18 августа по 18 сентября проезд по улице Калинина на пересечении с Лососинской набережной в Петрозаводске будет запрещён, сообщили в мэрии карельской столицы.
— Для удобства горожан в обозначенный период движение по Лососинской набережной сделают двусторонним. Остановка транспортных средств на ней будет запрещена, — рассказали там.
Как объяснили в администрации, введение подобных мер связано с тем, что детский сад, расположенный на указанном участке дороги, начнут подключать к тепловым источникам.
Ранее стало известно, что с 18 по 24 августа автомобилистам будет недоступно движение по нечётной стороне улицы Чапаева.