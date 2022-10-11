В столице Карелии почти вдвое увеличилось число вакансий, требующих знание китайского

Исследователи рассказали, какие языки пользуются спросом у работодателей Петрозаводска.

Аналитики рекрутинговой платформы SuperJob выяснили, специалистов со знанием каких иностранных языков ищут авторы вакансий в Петрозаводске. Эксперты определили, что китайский стал более востребован на рынке труда и находится сейчас на пике популярности у работодателей города.

Вакансий, где требуется знание китайского в Петрозаводске за последний год стало в 1,7 раза больше. В топ-5 востребованных в вакансиях иностранных языков вошли английский, китайский, французский, немецкий и итальянский. Испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому.

Знание китайского чаще всего упоминается в вакансиях на должности менеджера внешнеэкономической деятельности, специалиста по снабжению, специалиста по закупкам, переводчика и менеджера по продажам.

Напомним, что в 2022 году в Петрозаводском государственном университете провели первый набор на программу бакалавриата «Лингвистика. Русский язык как иностранный, китайский язык».