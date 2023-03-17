В столице Карелии проверят движение автобусов

С 20 марта в Петрозаводске начнется мероприятие «Безопасный автобус».

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о грядущем мероприятии, призванном обеспечить безопасность перевозок на автобусах карельской столицы.

Профилактическое мероприятие «Безопасный автобус» пройдет с 20 по 24 марта. Автоинспекторы будут контролировать соблюдение ПДД, техническое состояние автобусов, работу ответственных за это должностных лиц, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава, осуществят тахографический контроль.

В этот период пройдут мероприятия по контролю за движением автобусов, по проверке маршрутных автобусов на конечных остановках и при выезде на линию, а также перевозчиков, осуществляющих организованные перевозки групп детей.