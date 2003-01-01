В столкновении двух иномарок в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель

Молодой водитель нарушил правила и спровоцировал серьезное ДТП.
В Петрозаводске на Перевалке вечером в среду, 30 сентября, столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 18:50 на перекрестке улиц Ватутина и Мичуринской. Об этом сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Great Wall Hover не остановился перед знаком «Движение без остановки запрещено». Он не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Transporter, который в этот момент двигался по главной дороге.
В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Травмирован 76-летний водитель микроавтобуса Volkswagen.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
