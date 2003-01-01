В столкновении двух мопедов под Сегежей пострадал подросток

Второй участник ДТП скрылся с места происшествия, его личность пока не установлена. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия. Полиция просит очевидцев ДТП сообщить известную информацию по телефонам 8 81431 43333 или 102.

После столкновения подросток упал вместе с транспортным средством. В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист получил травму. Его доставили в больницу на попутной машине.

ДТП произошло в 12:45 на 10-м километре дороги «Подъезд к г. Сегежа». По предварительной информации, 16-летний водитель мопеда RACER столкнулся с другим мопедом, который двигался впереди в попутном направлении.

23 сентября в Сегежском округе столкнулись два мопеда, одним из них управлял подросток. Об этом сообщили в ГАИ Карелии.

