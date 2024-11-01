В столкновении грузовика и микроавтобуса на трассе в Карелии погибли два человека

Смертельное ДТП произошло в Сегежском округе.

О дорожном происшествии со смертельным исходом рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.

В 19.40 поступило сообщение о том, что в Сегежском округе на 669 километре трассы «Кола» столкнулись грузовой автомобиль и частный микроавтобус.



На месте аварии работают медики, спасатели, дорожные полицейские.



В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Водителя грузового автомобиля осматривает бригада скорой медицинской помощи.