В столкновении грузовика и микроавтобуса на трассе в Карелии погибли два человека

Смертельное ДТП произошло в Сегежском округе.
О дорожном происшествии со смертельным исходом рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.
В 19.40 поступило сообщение о том, что в Сегежском округе на 669 километре трассы «Кола» столкнулись грузовой автомобиль и частный микроавтобус.
На месте аварии работают медики, спасатели, дорожные полицейские.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Водителя грузового автомобиля осматривает бригада скорой медицинской помощи.
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