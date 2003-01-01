В столовой школы в Карелии проводят проверку после жалоб на антисанитарию

Прокуратура Прионежского района начала проверку в средней школе №44 поселка Чална-1 после жалоб родителей на некачественное питание и нарушения санитарных норм.
Работники прокуратуры провели выездную проверку в образовательном учреждении, где осмотрели пищеблок и проверили соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания школьников.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о систематических нарушениях в школьной столовой. Родители учащихся жаловались на заведующую столовой, которая, по их словам, грубит детям, работает без перчаток. Также поступали жалобы на низкое качество еды и несоблюдение санитарных норм.
По итогам проверки прокуратура примет решение о мерах прокурорского реагирования.
Напомним, ранее сообщалось о массовом заболевании 27 учащихся начальных классов Нововилговской школы №3, у которых была диагностирована острая кишечная инфекция. Один ребенок был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные получали амбулаторное лечение. Было возбуждено уголовное дело.